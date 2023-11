POL-EN: Glühweinliebe, Taschendiebe - Tatort Weihnachtsmarkt

Wetter (ots) - Die 20-jährige Vermisste ist zuletzt am 24.11.2023 bei sich zu Hause in Wetter gesehen worden. Seitdem ist diese nicht mehr zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt. Sie hinterlässt oftmals einen kindlichen Eindruck. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Ein ...

