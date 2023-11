Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Drei Fußgänger bei Schneeregen von Pkws erfasst und leicht verletzt - Polizei rät zu reflektierender Kleidung bei dunkler Jahreszeit

Sprockhövel / Hattingen / Schwelm (ots)

In den Nachmittags- bzw. Abendstunden des vergangenen Montags (27.11.) kam es im Kreisgebiet zu insgesamt drei Verkehrsunfällen, bei denen Fußgänger übersehen und letztlich durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt wurden.

In Sprockhövel war gegen 16:30 Uhr eine 76-jährige Frau aus Sprockhövel mit ihrem Dacia im Begriff bei Grünlicht zeigender Ampel von der Gevelsberger Straße nach links auf die Mittelstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen dunkel gekleideten 43-jährigen Sprockhöveler, der ebenfalls bei Grünlicht anzeigender Ampel die Straße in Richtung einer ansässigen Bank überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wobei der 43-jährige Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 17:30 Uhr kam es dann in Schwelm zu einem ähnlichen Verkehrsunfall: Eine bislang unbekannte Person befuhr mit dem Pkw die Oelkinghauser Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße und bog in Höhe der dortigen Kreuzung bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach rechts auf die Möllenkotter Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg ab. Während seines Abbiegevorganges übersah der Fahrzeugführer eine 43-jährige Schwelmerin, die als Fußgängerin aus entgegengesetzter Richtung bei ebenfalls Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, woraufhin die Fußgängerin zu Fall kam und sich leicht Verletzungen zuzog. Im Anschluss entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer umgehend von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe: Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter 02336 - 91661234.

Schließlich ereignet sich gegen 18:05 Uhr in Hattingen ebenfalls ein ähnlicher Verkehrsunfall: Im Bereich der Kreuzung Bredenscheider Straße / Friedrichstraße beabsichtigte eine 67-järhiger Mann aus Hattingen an einer Grünlicht zeigenden Ampel die Straße zu überqueren. Dabei wurde er von dem herannahenden Mercedes einer 76-jährigen Frau aus Hattingen erfasst, die von der Schulstraße in die Bredenscheider Straße links abbiegen wollte. Beim Sturz verletzte er sich leicht und wurde für weitere medizinische Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht.

Achtung: Die aktuelle Wetterlage mit Schnee und Regen kann es für Autofahrer besonders schwer machen gerade bei früh einkehrender Dunkelheit Fußgänger rechtzeitig zu erkennen. Mit reflektierender Kleidung können Fußgänger sowie Radfahrer die Gefahr übersehen zu werden jedoch deutlich mindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell