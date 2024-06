Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 491

Lkr. Tuttlingen) Unfall während eines Wendemanövers auf der Donaustraße (01.06.2024)

Emmingen-Liptingen - B 491 (ots)

Sachschaden von über 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Donaustraße (Bundesstraße 491) gefordert. Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes Vitos war von Tuttlingen in Richtung Engen unterwegs und wendete in der Ortschaft Emmingen-Liptingen an einem Parkplatz entlang der Straße und übersah hierbei den BMW einer 34-jährigen Fahrerin. Diese konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Mercedes. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten BMW.

