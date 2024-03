POL-PDWIL: Einbruch in Anglerhütte

Niederprüm / Brandscheid (ots) - Am 07.03.2024 führte die Polizei Prüm in den Abendstunden eine Geschwindigkeitskontrolle in der St. Vither Straße in Niederprüm durch. Es wurden nur geringfügige Verstöße festgestellt. In der Spitze wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 67 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Am 08.03.2024 wurde im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und ...

