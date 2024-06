POL-S: Vermissten 75-Jährigen gefunden

Stuttgart-Möhringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (07.06.2024) in der Nord-Süd-Straße haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 50 Jahre alter Mann war gegen 13.10 Uhr mit seinem BMW in der Nord-Süd-Straße in Richtung Heilbrunnenstraße unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach der Autobahnauffahrt auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Ford einer ...

