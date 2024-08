Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A65 bei Landau/ Rohrbach

Landau (ots)

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein schwarzer 10 Liter Kanister verloren, so dass dieser auf der linken Fahrspur der BAB 65, in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe, liegen blieb. Dadurch mussten die nachfolgenden Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit verlangsamen und bremsten ab. Dadurch kam es zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden, verletzt wurde niemand. Es kam zu einem Sachschaden von insg. ca. 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur für eine halbe Stunde gesperrt werden, es kam aber nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zeuge, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem verlorenen Kanister machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323/ 955-0 oder per E-Mail an: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

