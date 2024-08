Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Stoppschild missachtet

Bild-Infos

Download

Großfischlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am gestrigen Morgen (20.08.2024, 07.15 Uhr) an der Kreuzung L 507/L 542. Ein 60 Jahre alter Autofahrer, welcher aus Kleinfischlingen kam, fuhr ohne Beachtung des dortigen Stoppschildes in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit einem 24 Jahre alten Radfahrer, der bevorrechtigt von Großfischlingen in Richtung Essingen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Radfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei appelliert: An der Kreuzung ereigneten sich zurückliegend immer wieder schwere Verkehrsunfälle, weil sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die dortige Beschilderung halten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell