Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefahrenlage in Rathaus unter Kontrolle

Landau (ots)

Am Vormittag des 20.08.2024 bedrohte ein 25-Jähriger mehrere Mitarbeiter im Rathaus. Er wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens und bestehender Gefahr für Andere in eine psychiatrische Einrichtung verbracht, sodass keine akute Gefahr mehr besteht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

