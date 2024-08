Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 4 E-Scooter aus Hof geklaut

Germersheim (ots)

Im Verlauf der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 09:00 Uhr wurden aus einem Anbau im Innenhof eines Wohnhauses in der Jakobstraße in Germersheim vier E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort überkletterten der oder die Täter eine Mauer und gelangten so zum Diebesgut.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter Tel. 07274 9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

