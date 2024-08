Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit dem Pick-up davongefahren

Bellheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am frühen Dienstagmorgen gegen 01:30 Uhr in der Gustav-Ullrich-Straße in Bellheim einen Pick-up aus einer Scheune. Der Geschädigte sah nur noch wie sein Pick-up aus der Einfahrt hinausfuhr. Es handelt sich um einen Pick-up der Marke Mitsubishi, Baujahr 1997 mit altersentsprechenden Gebrauchsspuren und Rost. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von circa 4000,-EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter Tel. 07274 9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

