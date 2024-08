Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Pkw-Anhängers

Germersheim (ots)

Am Montagabend kurz nach 20:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim über den Brand eines Pkw-Anhängers informiert. Vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Anhänger. Der Brand konnte durch den Einsatz von Feuerlöschern sowie eines Gartenschlauchs durch die eingesetzten Beamten gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde der Anhänger kontrolliert und weiter beaufsichtigt. Als Brandursache kommt möglicherweise noch glühende Kohle in Betracht, die durch den Halter des Anhängers zusammen mit weiterem Müll in diesen geladen wurden. Der Anhänger brannte komplett aus. Zu einem Fremd- oder Personenschaden kam es nicht.

