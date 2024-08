POL-PDLD: E-Scooter aus Garage geklaut

Neuburg am Rhein (ots) - Am 20.08.2024, wurde gegen 22:30h der Brand eines freistehenden landwirtschaftlichen Unterstandes im Außenbereich in der Nähe der Kehlstraße in Neuburg gemeldet. Aufgrund der freistehenden Lage, waren keine anderen Gebäude gefährdet. Gegen 03:30 Uhr war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. In dem Unterstand wurden diverse Fahrzeuge und Anhänger gelagert, welche teilweise ausbrannten. Die ...

