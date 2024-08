Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Besitzer einer Heckklappe eines Anhängers gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines Anhängers, an dem eine Heckklappe am Freitag, 9.8.2024, 17.45 Uhr auf der L 793 zwischen Westkirchen und Ostenfelde abfiel. Ein nachfolgender Autofahrer aus Metelen konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die auf der Fahrbahn liegende Heckklappe. Dabei entstand an seinem Pkw ein Sachschaden. Wer kann Angaben zu dem Besitzer des Anhängers machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

