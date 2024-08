Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Gartenhaus abgebrannt

Warendorf (ots)

Am 10.08.2024, um 13:35 Uhr, meldete ein Anwohner einen Brand in der Goerdeler Straße in Ahlen-Vorhelm. Ein 55-jähriger Anwohner hatte mit einem Gasbrenner das Unkraut in seinem Garten geflämmt. Hierbei geriet die Hecke zum Nachbargrundstück in Brand. Das Feuer griff auf das Gartenhaus des 55-Jährigen und auf die daran angrenzende Garage über. Das Gartenhaus brannte vollständig aus. Weiterhin wurde das Gartenhaus des Nachbargrundstücks in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor das Feuer aus weitere Gebäude übergreifen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,00 EUR

