Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auf Auto eingeschlagen

Warendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (8.8.2024, 15.00 Uhr) schlug ein 33-Jähriger mit einem Baseballschläger auf der Straße Am Bahnhof in Oelde auf ein Auto ein. Der Pkw gehörte einem Bekannten des in Oelde lebenden Mannes, mit dem er scheinbar Streit hatte. Versehentlich wurde dabei ein zweites Auto beschädigt. Der 33-jährige Randalierer war stark alkoholisiert und wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein 32-jähriger Unbeteiligter mischte sich in die polizeiliche Maßnahme ein, um dem 33-Jährigen zu helfen. Polizisten forderten den 32-Jährigen mehrfach auf, sein Tun zu unterlassen. Weil er nicht hörte, wurde der Oelder ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell