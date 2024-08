Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. In Gewahrsam genommener Randalierer leistete Widerstand

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.8.2024 14.45 Uhr randalierte ein Mann auf der Antoniusstraße in Beckum. Zunächst schellte der 30-Jährige bei einem Mitbewohner des Mehrfamilienhauses und verhielt sich verbal aggressiv. Anschließend riss der Beckumer vor dem Haus ein Metallgitter aus einer Betonverankerung. Hinzugezogene Polizisten nahmen den scheinbar unter Betäubungsmittel stehenden 30-Jährigen in Gewahrsam. Hierbei, während des Transportes und ihm Gewahrsam leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell