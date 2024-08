Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Autofahrer flüchtete nach Verkehrsunfall ins Maisfeld

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.8.2024, 18.30 Uhr flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Straße Ahrenhorst in Albersloh. Der 34-Jährige war mit einem Pkw auf der L 585 in Richtung Wolbeck unterwegs. Verkehrsteilnehmer berichteten, dass der Fahrer zuvor mindestens ein anderes Autos überholt habe und Schlangenlinien gefahren sei. Der 34-Jährige sei anschließend in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und blieb im angrenzenden Graben stehen. Sein 53-jähriger Beifahrer aus Hamm wurde dabei leicht verletzt. Der 34-Jährige lief daraufhin in ein Maisfeld. Die Polizei fahndete nach dem Mann und zog zur Unterstützung einen Polizeihubschrauber hinzu. Nach etwa 30-Minuten wurde der 34-Jährige entdeckt. Einsatzkräfte nahmen den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell