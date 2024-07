BPOL NRW: Video von Streit bei Fahrscheinkontrolle gepostet - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Dortmund - Kamen (ots) - Am gestrigen Abend (13. Juli) kam es am Hauptbahnhof Dortmund zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Im Zuge dessen, wurde auch ein Zeuge der Bundespolizeiwache zugeführt. Dessen Vater zeigte sich mit der Mitnahme seines Sohnes nicht einverstanden und schlug einem Beamten gegen den Kopf. Gegen 23:15 Uhr kam es am Dortmunder ...

