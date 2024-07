Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 51-Jähriger greift Bundespolizisten mit Faustschlag an

Dortmund - Kamen (ots)

Am gestrigen Abend (13. Juli) kam es am Hauptbahnhof Dortmund zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Im Zuge dessen, wurde auch ein Zeuge der Bundespolizeiwache zugeführt. Dessen Vater zeigte sich mit der Mitnahme seines Sohnes nicht einverstanden und schlug einem Beamten gegen den Kopf.

Gegen 23:15 Uhr kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bei dieser fungierte der 23-Jährige als Zeuge und sollte resultierend daraus der Bundespolizeidienststelle zugeführt werden. Der Vater des Deutschen versuchte daraufhin seinen Sohn, gewaltsam aus dem Zugriff der Polizeibeamten zu befreien. Hierzu griff er einen der Einsatzkräfte aktiv mit einem Faustschlag an und trafen diesen an der linken Schläfe. Als der Aggressor erneut ausholte, setzte der Uniformierte zur Abwehr des Angriffes sein Reizstoffsprühgerät ein. Der Einsatz zeigte sofort Wirkung, sodass der 51-Jährige seine Angriffshandlung einstellte. Anschließend wurde der Mann aus Kamen zu Boden gebracht, fixiert und der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof zugeführt.

Auf dem Weg dorthin wurde bereits ein Rettungswagen aufgrund des Einsatzes des Reizstoffes angefordert. In der Wache leisteten die Polizisten bereits Erste Hilfe und spülten dem Tatverdächtigen die Augen aus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Deutsche mit 2,16 Promille alkoholisiert war. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung durch die Rettungssanitäter und der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Bundespolizisten verblieben bei der Tathandlung unverletzt. Sie leiteten gegen den 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchten Gefangenenbefreiung und Körperverletzung ein.

