Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - 4 Personen bei Unfall verletzt

Hoogstede (ots)

Gestern gegen 22:30 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Peugeot 206 befuhr die Wilsumer Straße in Richtung Bathorn, als er aus bisher unbekannten Gründen an der Hauptstraße ein Stoppschild missachtete. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Audi A6 eines 21-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Peugeot auf ein Privatgrundstück geschoben, wo er zum Stillstand kam. Sowohl der 21-Jährige, als auch der 18-Jährige verletzten sich dabei leicht. Eine 25-jähriger Beifahrerin im Audi und ein 17-jähriger Mitfahrer im Peugeot verletzten sich ebenfalls leicht. Die verletzten Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Nordhorn und Meppen gebracht.

