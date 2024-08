Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fundfahrrad, Gemarkung Annweiler, auf einem Waldweg hinter dem Bahnübergang

Annweiler (ots)

Am 20.08.24, gegen 11.30 Uhr, wurde der Polizei in Annweiler ein Pedelec (E-Bike) gemeldet, das auf einem Waldweg lag. Es handelt sich um ein hochwertiges, rotes E-Mountainbike der Marke Ghost, Größe M, Typ: eTERU, Federgabel der Marke Suntours. Wer vermisst ein solches Fahrrad oder kann Angaben zum Besitzer machen? Hinweise oder nähere Auskünfte bitte an die Polizeiwache in Annweiler.

