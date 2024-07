Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i.H.

Zwei verletzte nach schwerem Unfall in der Ostlandstraße

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (30.07.2024) kam es in der Ostlandstraße in Oldenburg i.H. zu einem folgenschweren Unfall. Eine Mercedesfahrerin wollte im Kremsdorfer Weg die Ostlandstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, wodurch zwei Personen verletzt wurden, eine von ihnen schwer.

Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 80-jährige Ostholsteinerin mit ihrem schwarzen Mercedes von der Göhler Straße kommend den Kremsdorfer Weg in Richtung Ostlandstraße. Diese wollte die Ostholsteinerin überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der die Ostlandstraße in Richtung Göhler Straße befuhr. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt bereits außer Betrieb.

Durch den Aufprall wurde die 80-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr daraus befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. In dem Bus befanden sich neben dem Fahrer 13 Fahrgäste, von denen ein 57-jähriger Ostholsteiner leichte Verletzungen erlitt. Eine RTW-Besatzung behandelte den Mann vor Ort, ins Krankenhaus musste er nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich Ostlandstraße/Kremsdorfer Weg komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Polizeistation Oldenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell