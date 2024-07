Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Mann vor Supermarkt in Travemünde geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (25.07.2024) griff ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen Mann vor einem Supermarkt in Lübeck Travemünde an. Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Travemünde sucht nun weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Ereignet hatte sich der Angriff gegen 13:45 Uhr vor dem Eingang eines Lebensmitteldiscounters im Gneversdorfer Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ zu dieser Zeit ein 27 Jahre alter Kunde den Markt. Unmittelbar vor dem Eingang kam ihm ein unbekannter Mann entgegen, der ihm wortlos und unvermittelt mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf schlug. Ein couragierter unbeteiligter Zeuge forderte den Angreifer auf, sich von dem inzwischen blutenden Geschädigten zu entfernen und mit dem Schlagen aufzuhören. Dieses zeigte Wirkung: Der Angreifer ließ von dem Kunden ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Gneversdorfer Weg, lief stadteinwärts an der dortigen Tankstelle vorbei und bog von dort aus nach links in die Straße Mühlenberg.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen die alarmierten Polizeibeamten den flüchtigen Tatverdächtigen nicht mehr an. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den geschädigten 27-jährigen Mann aufgrund mehrerer Kopfverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Travemünde hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Warum es zu dem Angriff kam, wird aktuell geprüft. Es werden weitere Zeugen gesucht, die das Tatgeschehen am Donnerstagmittag vor dem Eingang des Supermarkes im Gneversdorder Weg beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Angreifer machen können.

Der Beschreibung nach handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten und circa 165cm-175cm großen Mann von schlanker/dünner Statur. Zur Tatzeit ist er mit dunkler Oberbekleidung, möglicherweise einer schwarzen Weste und einer blauen Jeans bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei in Travemünde unter der Telefonnummer 04502 863430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell