Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher unterwegs

Am Montag oder Dienstag stahlen Unbekannte auf einem Firmengelände in Salach größere Mengen Kupferkabel und Baumaschinen. Von Lkws zapften sie Diesel ab.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe in der Nacht zum Dienstag am Werk. Die Unbekannte begaben sich vermutlich in den Nachtstunden auf das eingezäunte Grundstück im Postweg. Dort rissen sie einen Holzzaun nieder und gelangten so auf das Firmengelände. Auf dem brachen sie das Schloss der Schiebetür zu einer Lagerhalle auf. In der waren Kabelrollen und Geräte gelagert. An mehreren Baustromkasten schnitten sie mit Spezialwerkzeug mehrere hundert Meter Anschlusskabel ab. Mit den schweren Kabeln zeigten sich die Einbrecher wohl nicht zufrieden. Sie nahmen noch weitere Kabelrollen mit. Auf denen befanden sich rund 400 Meter Kabel aufgerollt. In der Lagerhalle befanden sich auch zwei Baumaschinen und eine Motorsäge. Auch vor diesen Arbeitsgeräten machten die Unbekannten nicht Halt und machten die Maschinen zu ihrer Beute. Aus einen geparkten Lkw zapften die Diebe mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Erst danach verschwanden sie unerkannt. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern. Die Ermittler gehen davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt ist. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen im Postweg aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/851-0) oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Die Schadenshöhe der Beute ist noch unklar.

In derselben Nacht kam es in der Straße Im Dugendorf zu einem weiteren Dieseldiebstahl. Der Tatort befindet sich nur wenige Meter vom Postweg entfernt. An einem auf der Straße geparkten Mercedes-Lkw hatten Unbekannte die Kraftstoffleitung am Unterboden auseinandergezogen und so rund 60 Liter auslaufenden Dieselkraftstoff aufgefangen. Zum Teil lief der Diesel auf die Straße und in einen angrenzenden Gully. Zu einer Gefahr für die Umwelt kam es wohl nicht. Die Polizei Eislingen hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang und wertet Spuren aus.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1442623 1442948(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell