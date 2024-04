POL-MA: Heidelberg: Raub in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen!

Hoffenheim (ots) - Am Samstag gegen 18:50 Uhr kollidierte ein unbekannter Rollerfahrer in der Silbergasse mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos und flüchtete anschließend. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und sah den Unbekannte mit dessen Roller auf der Fahrbahn liegen. Nach ...

mehr