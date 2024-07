POL-FL: Schleswig: Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung im Stadtweg

Wees (ots) - Wees - Am Mittwochmorgen des 03.07.2024 ereignete sich gegen 09:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B199 bei Munkbrarup. Der VW Tuareg fuhr auf der B199 von Kappeln in Richtung Flensburg. Der Skoda Oktavia fuhr auf der L268 von Husby kommend in Richtung Glücksburg. Die weibliche Fahrzeugführerin übersah den VW, welcher Vorfahrt hatte. Der VW kollidierte mit dem Skoda, woraufhin in allen ...

