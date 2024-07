Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wees - Verkehrsunfall mit vier Verletzten und einem Baby.

Wees (ots)

Wees - Am Mittwochmorgen des 03.07.2024 ereignete sich gegen 09:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B199 bei Munkbrarup.

Der VW Tuareg fuhr auf der B199 von Kappeln in Richtung Flensburg. Der Skoda Oktavia fuhr auf der L268 von Husby kommend in Richtung Glücksburg. Die weibliche Fahrzeugführerin übersah den VW, welcher Vorfahrt hatte. Der VW kollidierte mit dem Skoda, woraufhin in allen Fahrzeugen die Airbags auslösten.

Einsatzkräfte gelangten zügig an den Unfallort und sicherten die Unfallstelle ab. Die B199 wurde im Bereich der Kreuzung für den Verkehr voll gesperrt.

Die Beifahrerin des Skoda musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Skoda befand sich ein Baby. Die Mutter, Fahrerin des Skoda, konnte das Baby unbeschadet aus dem Fahrzeug holen. Die Insassen aus dem VW konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Vier Rettungswagen waren vor Ort und brachten die Fahrzeuginsassen leichtverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus. Das Baby wurde vorsorglich mit der Mutter in das Krankenhaus gebracht.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde durch ausgelaufenes Öl verschmutzt. Die Straßenmeisterei hat eine Spezialfirma zur Reinigung der Kreuzung beauftragt. Die Straßenreinigung dauert noch an. Die B199 bleibt im Bereich der Kreuzung bis auf weiteres gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

