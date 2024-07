Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Schusswaffengebrauch nach Polizeieinsatz - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg - Korrektur der Pressemitteilung

Schleswig (ots)

Bei der um 08.16 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung ist der Ort falsch angegeben. Der Einsatzort befand sich im Stadtweg in Schleswig. Ich bitte darum, diesen Fehler zu entschuldigen und ausschließlich den nachfolgenden Text zu verwenden. Die vorherige Nachricht wird gelöscht.

Am vergangenen Samstag (29.06.24) kam es in Schleswig zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Kriminalpolizei Schleswig haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungstand kam es gegen 11.30 Uhr im Stadtweg in Schleswig zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte durch einen 34jährigen Mann. Der Angriff konnte durch einen gezielten Schuss in das Bein des Mannes unterbunden werden. Die eingesetzten Beamten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der die weitere medizinische Versorgung übernahm, Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein Beamter erlitt infolge der Schussabgabe ein Knalltrauma.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

