POL-FL: Angeln: Großer Waffenfund nach Wohnungsdurchsuchung

Breklum (ots) - Am Dienstagvormittag (25.06.2024) kam es in der Husumer Straße in Breklum zu einer Unfallflucht. Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der Fahrerin habe sie ihren blauen VW Polo an dem Dienstag gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt. Als sie 15 Minuten später zu ihrem Auto zurückgekehrt sei, habe sie an ihrem ...

mehr