Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Schleswig (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25.06.24) kam es in der Brockdorff-Rantzau-Straße in Schleswig zu einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Autos und eines E-Scooters. Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich schwer. Das Auto flüchtete. Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach Angaben des 23-jährigen E-Scooter-Fahrers habe er gegen 5:30 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Brockdorff-Rantzau-Straße von der Hüsbybrücke kommend in Richtung Gottorfstraße befahren. Auf Höhe des Pulverholzer Ziegeleiwegs sei ein weißer VW mit Schleswiger Kennzeichen so dicht an ihm vorbeigefahren, dass er ins Schlingern geriet und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Auto sei es nicht gekommen. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Schleswiger Krankenhaus gebracht.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schleswig unter der Telefonnummer 04621 / 840 oder per Email an Schleswig.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell