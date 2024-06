Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Breklum (ots)

Am Dienstagvormittag (25.06.2024) kam es in der Husumer Straße in Breklum zu einer Unfallflucht. Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Fahrerin habe sie ihren blauen VW Polo an dem Dienstag gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt. Als sie 15 Minuten später zu ihrem Auto zurückgekehrt sei, habe sie an ihrem Fahrzeugheck einen Blechschaden festgestellt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug den Wagen beim Ein- oder Ausparken touchiert hat.

Hinweise auf dieses Fahrzeug liegen nicht vor.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt unter der Telefonnummer 04671 / 404 490 0 oder per Email an Bredstedt.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell