Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Witzwort: Zeugenaufruf nach Bahnunfall

Witzwort (ots)

Bereits am 09.06.24 kam es zur Mittagszeit im Bereich des unbeschrankten Bahnübergangs Dingsbülldeich in Witzwort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Regionalbahn. Das Auto flüchtete. Die Polizeistation Friedrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte gegen 12.50 Uhr ein dunkler Pkw, möglicherweise ein SUV, den Bahnübergang Dingsbülldeich, ohne dass der Fahrzeugführer den herannahenden Zug bemerkte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich mit dem dunklen Fahrzeug in Richtung Bundesstraße 5 und dürfte die dortige Tankstelle befahren oder zumindest passiert haben.

Wer kann Angaben zum Verursacherfahrzeug beziehungsweise zum Fahrzeugführer machen? Ist im Bereich der Tankstelle oder in der Umgebung des Unfallortes ein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Friedrichstadt unter 04881-2869920 oder per Email an Friedrichstadt.PSt@Polizei.LandSH.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell