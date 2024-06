Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Böel: Lkw im Graben - Ersthelferin bei Folgeunfall schwer verletzt

Böel (ots)

Am Dienstagnachmittag (25.06.24) verlor ein Lkw-Fahrer auf der Landesstraße 23 auf Höhe der Gemeinde Böel die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Eine Ersthelferin wurde infolge eines Auffahrunfalls schwer verletzt.

Gegen 14.00 Uhr befuhr der 60-jährige Lkw-Fahrer die L23 aus Böel kommend in Richtung Groß Brebel. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 60-Jährige aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über seinen Klein-Lkw und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt.

Eine Ersthelferin, die wenige Augenblicke nach dem Unfall an der Unfallstelle ankam, hielt an, um Hilfe zu leisten. Die 48-Jährige hatte mit ihrem Renault Twingo die L23 aus Groß Brebel kommend in Richtung Böel befahren. Ebenfalls in diese Richtung fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Peugeot 307. In dem Moment, als sie aussteigen wollte, fuhr der Peugeot 307 auf den Renault Twingo auf.

Die Ersthelferin wurde durch den Zusammenstoß schwer, die Beifahrerin im Peugeot leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die L23 war während der Unfallaufnahme eine Stunde und für die Dauer der späteren Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden von der Polizeistation Süderbrarup geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell