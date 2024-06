POL-FL: Mildstedt: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Handewitt (ots) - Am Dienstag (18.06.24) kam es auf dem Ochsenweg in Handewitt (OT Weding) zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizeistation Handewitt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach Auskunft der 62-jährigen Fahrerin habe sie mit ihrem Suzuki Swift kurz vor 08.00 Uhr den Ochsenweg aus Jarplund kommend in Richtung Flensburg befahren. Im ...

mehr