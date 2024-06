POL-FL: Husum: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Kropp (ots) - Bereits am 07.06.2024 kam es im Rheider Weg in Kropp zu einer Unfallflucht. Die Polizeistation Kropp hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben des Halters wurde der schwarze VW Multivan an dem Freitag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Als die Fahrerin gegen 14.00 Uhr zu ihrem Auto zurückgekehrt sei, habe sie auf der Beifahrerseite einen ...

