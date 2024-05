Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 11 parkende Autos in Parchim beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots)

In Parchim haben unbekannte Täter am Mittwoch nach einer ersten Übersicht insgesamt 11 parkende Autos beschädigt. Dabei entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Vorfälle ereigneten sich am helllichten Tage in der Blutstraße, auf dem Fischerdamm, in der Ziegendorfer Chaussee sowie auf einem Parkplatz in der Putlitzer Straße. Aufgrund der Begehungsweise geht die Polizei von einem Zusammenhang aller Taten aus. In allen Fällen wurde jeweils der Autolack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt, bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen bzw. zu den noch unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell