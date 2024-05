Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kriminalpolizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Boizenburger Schule

Boizenburg (ots)

Nach der Beschädigung von zwei hochwertigen Fensterscheiben in dem Rohbau der Regionalen Schule in Boizenburg, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen der Tat. Bereits am vergangenen Donnerstag wurden zwei kreisförmige Löcher in den Scheiben festgestellt, die bislang unbekannte Täter vermutlich mittels einer Zwille oder ähnlichem Gegenstand in den Scheiben verursacht haben. Bei den beschädigten Fenstern in den Maßen 3,0m x 2,5m wurde dabei die äußere Schicht der 4-fach Verglasung durchbrochen. Ersten Schätzungen zufolge sollen sich die Kosten des nun notwendigen Austauschs der Fenster auf etwa 15.000 Euro belaufen. Bei dem Tatort in der Richard-Markmann-Straße handelt es sich um einen Anbau, der in wenigen Monaten zur Nutzung freigegeben werden soll. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg (Tel.: 038847-6060) zu melden.

