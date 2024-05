Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeuge entdeckt gestohlenen PKW

Hagenow (ots)

Ein in der Nacht zum Montag in Hagenow gestohlener VW Caddy (wir informierten am Montag) ist wenige Stunden nach der Tat durch einen Zeugen entdeckt worden. Das Fahrzeug wurde am Montagabend in einem Parkhaus in Hagenow aufgefunden und anschließend durch die Polizei sichergestellt. Offensichtlich haben die Täter den PKW nach dem Diebstahl in dem betreffenden Parkhaus in der Möllner Straße abgestellt und dabei auch einen Parkschein gelöst, der sich noch im Innenraum des Fahrzeuges befand. Auf die Täter, die den Wagen in der Dr.-Raber-Straße entwendet hatten, gibt es bislang noch keine Hinweise. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. Zudem soll das sichergestellte Auto nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der betreffende Zeuge hatte den gestohlenen PKW anhand des Kennzeichens identifizieren können, welches die Polizei am Montagmittag im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht hatte.

