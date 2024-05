POL-LWL: Unbekannte Frau soll Kinder bedroht haben

Hagenow (ots) - Ein in der Nacht zum Montag in Hagenow gestohlener VW Caddy (wir informierten am Montag) ist wenige Stunden nach der Tat durch einen Zeugen entdeckt worden. Das Fahrzeug wurde am Montagabend in einem Parkhaus in Hagenow aufgefunden und anschließend durch die Polizei sichergestellt. Offensichtlich haben die Täter den PKW nach dem Diebstahl in dem betreffenden Parkhaus in der Möllner Straße abgestellt ...

