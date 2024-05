Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LKW kollidiert mit Wildschweinen

Nordhausen (ots)

Auf der B4, zwischen Nordhausen und Niedersachswerfen, kollidierte am Samstag, gegen 4:00 Uhr, ein Lastwagen mit zwei Wildschweinen. Die Tiere rannten kurz nach dem Ortsausgang Nordhausen plötzlich auf die Fahrbahn, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß kam. Die Schweine verendeten vor Ort. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro.

