Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Positiv unterwegs

Nordhausen (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Freitag, gegen 17:50 Uhr , mit seinem PKW in der Grimmelallee kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde.

