POL-FL: Kropp: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

St. Peter-Ording (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag (04.06.2024) wurden in Flensburg und im Kreis Nordfriesland vor dem Hintergrund des Raubes mit Todesfolge in St. Peter-Ording vom 11.01.2024 vier Personen vorläufig festgenommen. Die Polizeidirektion Flensburg hatte in einer Pressemitteilung am 29.04.2024 ...

mehr