Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin

Husum (ots)

Am Montagnachmittag (24.06.24) kam es in der Siemensstraße in Husum zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt an dem Unfall waren ein Pkw und eine Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 19-jährige Autofahrerin gegen 16.10 Uhr mit ihrem VW Golf die Siemensstraße in Richtung Matthias-Claudius-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr die 79-jährige Radfahrerin den gemeinsamen Geh-und Radweg der Siemensstraße in dieselbe Richtung. Nach Aussage der Autofahrerin habe die Radfahrerin auf Höhe des Marienhofwegs die Fahrbahn gequert. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

