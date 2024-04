Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Silberbesteck bei Wohnungseinbruch entwendet

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Montagvormittag (15.04.), zwischen 07:30 Uhr und 11:20 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Dabringhausen eingebrochen.

Offenbar haben die Täter am aktuell unbewohnten Haus ein Küchenfenster aufgehebelt und gelangten so in das Objekt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Silberbesteck entwendet.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell