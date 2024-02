POL-PDPS: Tankstellenmitarbeiterin hinters Licht geführt

Pirmasens (ots) - Am Sonntagmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in der Kaiserstraße in Pirmasens. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite eines grauen BMW 530. Der PKW befand sich auf dem Parkplatz einer Spielothek. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der ...

mehr