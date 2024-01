Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Reifen an Pkw zerstochen - Zeugen gesucht

Freiburg

Im Zeitraum von Samstag, 27.01.2024, 17:00 Uhr auf Sonntag, 28.01.2024, 10:30 Uhr, kam es in der Hölderlinstraße in Emmendingen, zu einer Sachbeschädigung an mehreren geparkten Pkw.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen die Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Betroffen waren hierbei ein Ford Focus in der Farbe Grau sowie ein VW Tiguan ebenfalls in der Farbe Grau.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641/5820 in Verbindung setzen.

