Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden im Elztal: Radfahrerin verunfallt auf Ölpur - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 28.01.2024, gegen 15.30 Uhr befuhr eine 43-jährige Fahrradfahrerin mit Ihrem E-Bike die Hauptstraße in Winden im Elztal. In einer Linkskurve stürzte Sie mit Ihrem Fahrrad, da die Fahrbahn mit Öl oder Diesel verunreinigt war. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr entfernt und die Fahrbahn gereinigt.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

