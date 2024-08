Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Laumersheim - 27-Jährige ohne Fahrerlaubnis begeht eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Laumersheim (ots)

Am Freitag, den 23.08.2024 um 23:50 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Grünstadt einen Hinweis über einen Verkehrsunfall in Laumersheim. Dort sei eine Frau beim rückwärts Rangieren mit einem geparkten PKW kollidiert. Dann habe sich die Frau, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen der Verursacherin übermittelt werden. Kurze Zeit später konnten die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt die verantwortliche Frau sowie das beschädigte Fahrzeug feststellen. Bei der Frau konnten die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Frau wurde zwecks Entnahme einer gerichtlich verwertbaren Blutprobe zur Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Gegen die 27-Jährige wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell