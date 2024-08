Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eine Strafanzeige auf dem Heimweg eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein 28-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 23.08.2024 um 22:50 Uhr mit einem gemieteten E-Scooter in der Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Während der Kontrolle konnte starker Cannabisgeruch ausgehend von dem Fahrer durch die Beamten wahrgenommen werden. Im weiteren Verlauf konnte bei dem 28-Jährigen neben mehreren Cannabispäckchen auch Tabletten von Tilidin und ein hoher Bargeldbetrag festgestellt werden. Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich Verdacht, dass der E-Scooter-Fahrer mit den Betäubungsmitteln handelt. Diese, sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

