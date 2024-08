Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin bei Unfall verletzt, Pkw flüchtig

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 76jährige Radfahrerin befuhr am Freitag (23.08.2024), gg. 10.55 h, die Breslauer Straße. Sie wurde von einem Pkw, welcher an ihr vorbeifuhr, aufgrund zu geringen Seitenabstandes berührt. Aufgrund dessen kam die Radlerin zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr weiter in Richtung der Spitalbachstraße. Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen kleineren dunklen Pkw gehandelt haben soll. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem geflüchteten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06231/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

